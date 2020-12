Ex-speler van KRC Genk verkozen tot speler van de week in de Europa League

Heel wat goede prestaties in de Europa League deze week, maar de beste prestatie kwam van Leon Bailey. De flankaanvaller die tegenwoordig voor Bayer Leverkusen speelt is verkozen tot speler van de week.

Bailey heeft een ver verleden in de Jupiler Pro League, want enkele jaren geleden was hij nog actief bij KRC Genk. Nu speelt hij al enkele jaren bij Bayer Leverkusen en daar doet de flankaanvaller het goed.

Deze week was Bailey goed voor twee doelpunten in de 4-0 overwinning van Bayer Leverkusen tegen Slavia Praag. Daarvoor wordt hij nu beloond, want hij is verkozen tot speler van de week in de Europa League. Hij haalt het onder meer van Lo Celso, die goed was voor een doelpunt tegen Antwerp.