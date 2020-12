Er loopt met Georges Mikautadze een absolute topspits rond in 1B

Zelden pakt een huurovereenkomst voor beide partijen zo goed uit als de uitleenbeurt van Georges Mikautadze. De Franse aanvaller is de smaakmaker in 1B.

Nieuwkomer in 1B, RFC Seraing, kan maar moeilijk geloven wat het ziet. Na dertien wedstrijden staat de club op een tweede positie in het klassement. Aanvaller Georges Mikautadze is medeverantwoordelijk voor de goede resultaten van de club.

1️⃣6️⃣ doelpunten in 1️⃣3️⃣ wedstrijden, die fantastische cijfers zette Mikautadze neer. Wil jij een https://t.co/pszEAg3huu gedragen door dé Pro Scorer van dit moment? Bied vanaf 18/12 mee en scoor zijn truitje!



▶ https://t.co/Irtorb8Bx0 pic.twitter.com/dysFaPOyTc — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) December 10, 2020

16 goals in 13 wedstrijden

Georges Mikautadze wordt gehuurd van Franse eersteklasser Metz. De Fransman is nog maar 20 jaar, maar weet het doel nu al blindelings staan. Na negen wedstrijden zat hij al aan 15 goals.

Na het seizoen keert hij terug naar Metz waar hij zich ongetwijfeld zal willen bewijzen in de Franse hoogste klasse. Metz staat momenteel op een dertiende plaats in de Ligue 1. Toch zullen zijn prestaties dit seizoen niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan en zullen ook onze clubs uit eerste klasse hem blijven volgen.