Leicester-trainer Brendan Rodgers kan opnieuw rekenen op Rode Duivel: "hopelijk in actie tegen Everton of Tottenham"

Timothy Castagne streek deze zomer neer bij Leicester City en maakte meteen heel wat indruk in de Engelse competitie. Door een blessure was hij een tijdlang out, maar de Rode Duivel lijkt volgende week terug te keren op het veld.

Timothy Castagne viel eind oktober uit met een hamstringblessure en was een lange tijd onbeschikbaar. Leicester-trainer Brendan Rodgers kon in totaal tien wedstrijden geen beroep doen op zijn nieuwkomer. Sinds eind november traint de Rode Duivel al opnieuw mee met de groep. Volgende week lijkt hij weer in actie te komen.

"Dit weekend zal hij waarschijnlijk missen, we hopen Castagne te recupereren voor de twee belangrijke wedstrijden van volgende week tegen Everton en Tottenham", vertelde Brendan Rodgers.

De Rode Duivel kwam deze zomer over van het Italiaanse Atalanta Bergamo. Timothy Castagne knokte zich meteen in de basis bij The Foxes en trof al één keer raak en deelde twee assists uit in de Premier League.