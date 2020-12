Borussia Dortmund gooit zijn trainer op straat na stevige pandoering tegen promovendus, ook spelers hadden kritiek: "Zijn aanpak werkt niet"

Borussia Dortmund mag dan wel beschikken over een Noors doelpuntenmachine, toch draait het bij afwezigheid van Erling Haaland vierkant bij de Duitse vicekampioen. De Zwitserse trainer Lucien Favre betaalt de pandoering tegen Stuttgart cash en ontvangt zijn ontslag bij Dormtund.

Dortmund heeft genoeg van de tegenvallende resultaten en gooit zijn trainer Lucien Favre op straat. Het werd gisteren in het Signal Iduna Park een ware afstraffing tegen promovendus Stuttgart. Ondanks een fraaie gelijkmaker van Giovanni Reyna, wisten de bezoekers in de tweede helft het tij te keren. Roman Bürki kreeg op tien minuten tijd drie doelpunten rond de oren. In het slot zette Nicolas Gonzalez, op assist van landgenoot Orel Mangala, de beschamende 1-5 eindstand op het bord.

Een brave Reus, furieuze Favre

Een teleurstellende 1 op 9 voor de Borussen. Het seizoen is pas halfweg, maar de titeldroom lijkt alweer opgeborgen te worden. Het staat op een vijfde plaats en telt al vijf punten minder dan Bayer München. De reacties waren dan ook snoeihard na afloop van de wedstrijd.

Aanvoerder Marco Reus leek de nederlaag nog te relativeren. Volgens de Duitser speelde Stuttgart op de manier dat Dortmund het probeert te brengen. Aanvallend, en flitsend in de omschakeling. Daar was (ex-)trainer Lucien Favre het absoluut niet mee eens: “We speelden een triestige wedstrijd. Het was echt enorm slecht.”

Trainersontslag in de maak

Duidelijke taal dus van de inmiddels ontslagen coach. Alhoewel, zijn kritiek werd meteen gecounterd door Mats Hummels. Hij stelde de tactiek van de Zwitser in vraag: “We maken ons spel op de kleine ruimtes. Dat werkt niet vaak, er ontreekt te weinig diepgang in het spel van onze ploeg”, kaatste de verdediger de bal terug.