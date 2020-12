Eerherstel voor doelpuntenmaker Romelu Lukaku en Inter Milaan na Europese uitschakeling: Moeizame overwinning op bezoek bij Cagliari

Deze week kwam er een einde aan het Europese avontuur van Inter Milaan en Rode Duivel Romelu Lukaku. Zondag zocht het naar eerherstel op bezoek bij Cagliari.

Uitgeschakeld in de Champions League, zelfs geen ticket voor de Europa League. Te weinig voor de Europa League-finalist van vorig seizoen. Antonio Conte kon dus maar beter winnen op bezoek bij Cagliari, maar het werd opnieuw een moeilijke namiddag voor Inter. Vlak voor rust kwam het op achterstand na een doelpunt van Riccardo Sottil.

Cagliari, pas twaalfde in de rangschikking, had de wedstrijd lang onder controle en kon zelfs beginnen dromen van een stunt tegen Inter Milaan. Maar in het slot boog de Nerazzurri de achterstand nog om na doelpunten van Nicolo Barella en invaller Danilo D'Ambrosio die nog maar een minuut tussen de lijnen liep. Romelu Lukaku legde de 1-3 eindstand vast.

🎯 | Wat een heerlijke volley van Nicolò Barella! 🇮🇹#CagliariInter pic.twitter.com/Cin7qcZFvo — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 13, 2020

Inter Milaan kan dus opgelucht ademhalen en nadert in de stand tot op twee punten van leider AC Milan. De stadsrivaal komt zondagavond nog wel in actie tegen Parma.