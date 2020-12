C. Lavie: Droomdebuut voor nieuwe coach RWDM met stuntzege in 1B, Union profiteert optimaal

Het leven als trainer is geen gemakkelijk bestaan. Want het enige waar je bij je aanstelling zeker van bent, is dat er een einde aan komt. En dan hoop je op een shockeffect.

In 1B kreeg RWDM deze week met Vincent Euvrard een nieuwe coach, die meteen voor een moeilijk duel stond op bezoek bij Seraing. Maar het leverde een knappe stuntzege op. Met dank aan Corenthyn Lavie. De 25-jarige Franse aanvaller scoorde al na tien minuten de 0-1. Union profiteert Het zou uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd blijken te zijn. De Luikenaars doen zo een slechte zaak, Union kon zo op zondagavond tot acht punten uitlopen. En dat zou uiteindelijk ook gebeuren. De Brusselaars haalden het ook al met het kleinste verschil in Lommel, dankzij een doelpunt van Labeau.