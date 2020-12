Club Brugge zit op een berg geld, maar de fans moeten in januari géén transfers verwachten

Club Brugge boekte de voorbije jaargang een recordomzet van maar liefst 137 miljoen euro. Het spaarpotje van blauw-zwart benadert op die manier de vijftien miljoen euro. En toch moeten we geen gekke dingen verwachten op de transfermarkt.

Club Brugge zit op een berg geld. Ook dit jaar ziet Bart Verhaeghe het geld binnenstromen. En dan houden we nog geen rekening met eventuele overwinning die nog zullen volgen in de Europa League.

Nochtans bleef blauw-zwart afgelopen zomer opvallend rustig op de transfermarkt. Ook in januari moeten we geen of weinig versterking verwachten. En dat is een bewuste keuze van de bestuurskamer.

Appeltje voor de dorst

Enkel bij het vertrek van een bepalende speler zal Vincent Mannaert de markt aanboren. Het spaarpotje zal worden gebruikt voor het coronaverlies op te vangen én het nieuwe stadion te financieren. Al zal er sowieso nog een appeltje voor de dorst op de rekening blijven staan.