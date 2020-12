Steven Defour laakt de mentaliteit na pijnlijke nederlaag voor KVM: "Je moet ook wel ballen aan je lijf hebben"

KV Mechelen kon zondagavond opnieuw rekenen op Steven Defour. Het volstond niet om tegen Waasland-Beveren de nederlaag af te wenden. Dat was niet wat de 'local boy' van Malinwa voor ogen had. De middenvelder zag niet de juiste mentaliteit.

In eigen huis de boot ingaan tegen Waasland-Beveren: als KV Mechelen zijnde is het een bittere pil. "Voor iedereen die iets met KV Mechelen te maken heeft, is dit zeer pijnlijk", aldus een ontgoochelde Defour. "Als je met tien tegen elf komt te staan, moet je hard werken en agressiever zijn. We krijgen in de eerste vijf minuten van de tweede helft twee goals tegen en dan wordt het moeilijk."

Is er dan niet voldoende ervaring in het team? "Ervaring is één ding, maar het is ook de mentaliteit die een rol speelt. Je moet ook wel ballen aan je lijf hebben. Of je dan 18 of 35 bent, dat maakt niet als je op het veld staat. Iedereen prijst ons omdat we veel kansen afdwingen en goed voetbal spelen. Het kan dat je meer kwaliteit hebt dan de ploegen die boven of onder je staan, maar het enige wat telt is punten pakken. Dat is ook een kwaliteit."

Je moet ook wel eens wedstrijden gaan winnen

Defour stoort er zich aan dat KV al verschillende keren dit seizoen na een rode kaart punten uit handen gaf. "Iedereen moet voor de spiegel gaan staan. We moeten de koppen bij mekaar steken en uiterst geconcentreerd doen wat we moeten doen. Er is talent, maar je moet ook wel eens wedstrijden gaan winnen. En de mentaliteit opbrengen opdat we bepaalde situaties de baas kunnen."