'Inval bij FC Nantes was voor onderzoek over dossier van Bayat van... betreurde Sala'

FC Nantes staat in het oog van de storm. De federale politie viel vorige week in bij de Franse eersteklasser. Het hoeft niet te verbazen dat ook de naam van Mogi Bayat werd genoemd. Ondertussen weten we ook waarom er een onderzoek is gekomen.

Voor alle duidelijkheid: het onderzoek van de Franse politie staat volledig los van Operatie Propere Handen. Maar ook bij FC Nantes heeft het één en ander te maken met een dossier van Mogi Bayat. RTBF weet dat er opvallende financiële constructies zijn ontdekt bij de transfer van Emiliano Sala. Cardiff City kocht de Argentijnse spits in 2019 voor 17 miljoen euro, maar enkele dagen later kwam Sala om het leven in een vliegtuigcrash. Ontslag voorzitter? Al moet er wel bij gezegd worden dat de voorzitter van les Canaris zijn hand niet zal omdraaien voor een fraudegevalletje meer op minder. Gisteren kwamen de fans van Nantes nog op straat om het ontslag van Waldemar Kita.