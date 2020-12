Kompany verwacht Tau héél snel terug, maar Van Crombrugge blijft zorgenkind: "Er is geen mirakeloplossing"

RSC Anderlecht ontvangt morgen KV Oostende. Vincent Kompany kan opnieuw niet rekenen op Hendrik Van Crombrugge en Percy Tau. Vooral eerstgenoemde baart zorgen.

Hendrik Van Crombrugge liep vlak voor de interlandbreak een handblessure op. De inactiviteit van de doelman werd op enkele dagen geschat, maar ondertussen zijn we al een maand verder.

“Hendrik moet dag per dag afwachten”, zucht Kompany. “Ik weet uit ervaring dat kleine blessures vaak de moeilijkste zijn om helemaal van verlost te geraken. Hopelijk zien we hem snel terug, maar er is geen mirakeloplossing.”

Percy Tau is er ook nog niet bij, maar met een beetje geluk kan de Zuid-Afrikaan vrijdag Sporting Charleroi in de ogen kijken. “Percy recupereert sneller dan verwacht”, besluit Kompany. “Hopelijk is hij tegen het einde van de week beschikbaar.”