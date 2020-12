🎥 Kevin Mirallas stilaan onder stoom in Turkije: derde goal in vier wedstrijden

In Turkije stond zondag in Basaksehir-Gaziantep een Belgisch onderonsje tussen Nacer Chadli en Kevin Mirallas op het programma. Het was de ploeg van Mirallas die, onder meer dankzij een doelpunt van onze landgenoot, aan het langste eind trok.

Het was Kevin Mirallas die zijn ploeg vlak voor rust op voorsprong zette. Hij vierde zijn doelpunt overigens door ostentatief naar zijn schoenen te wijzen, waarop het opschrift 'No to racism' stond te lezen. Tegenstander zondag was immer Basaksehir, dat eerder deze week in de CL-wedsrijd tegen PSG werd geconfronteerd met een racistisch incident. 44’ GOL | Kevin Mirallas



Başakşehir 0-1 Gaziantep FK



Goller ve önemli pozisyonlar için

Gaziantep won uiteindelijk met 1-2. Mirallas werd in minuut 68 naar de kant gehaald. Chadli onderging tien minuten later hetzelfde lot. De 33-jarige Kevin Mirallas lijkt stilaan onder stoom te komen. Zondag scoorde hij zijn derde doelpunt in de laatste vier wedstrijden.



⚽ 44' Kevin Mirallas

⚽️ 56' Enzo Crivelli

⚽️ 74' Muhammet Demir pic.twitter.com/blCjk4HVCA — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) December 13, 2020