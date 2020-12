POLL - Opnieuw spanning in de gevarenzone: wie zijn voor u de grootste degradatiekandidaten?

Een dikke maand geleden gaf niemand nog een stuiver voor de overlevingskansen van Moeskroen en Waasland-Beveren in 1A en na heel wat inhaalwedstrijden staan beide ploegen weer 'onder de mensen'. Wie staat er volgens u het slechtst voor in de degradatiestrijd?

De reguliere competitie is bijna halfweg en zowel onderin als bovenin lijkt het een spannende strijd te zullen worden. Een play-off 1 voor de top-4 in plaats van de top-6 maakt de plaatsjes extra duur en door het barrageduel tussen de voorlaatste uit 1A en de tweede in 1B zijn er niet een maar twee plaatsen degradatie kunnen inhouden.

Moeskroen en Waasland-Beveren leken al snel vogels voor de kat. Een trainerswissel en wat transfers deden het zaakje kantelen bij les Hurlus. Er werd duidelijk hard gewerkt in de periode dat de club geteisterd werd door het coronavirus. Waasland-Beveren voerde zelfs geen trainerswissel door en teerde op de gerichte transfers die werden uitgevoerd sinds de komst van de Amerikaanse investeerders.

Dalende curves

Een stijgende lijn en een vertrouwensboost voor het geplaagde tweetal. Ook Zulte Waregem rechtte de rug na een moeilijk seizoensbegin, maar kan zich nog lang niet veilig wanen. Een dalende curve is zichtbaar bij Cercle brugge (0/12), KV Mechelen (zichzelf vergeten te belonen) en de nieuwbakken rode lantaarn STVV, waar ze rekenen op de rust en het vakmanschap van Peter Maes.

Nu er opnieuw spanning is in de gevarenzone willen we graag weten welke clubs volgens u de grootste degradatiekandidaten zijn. Aangezien er twee degradatieplaatsen zijn kan u twee keuzes aanduiden in onderstaande poll. Discussiëren kan uiteraard in de comments.