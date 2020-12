Kompany zag opluchting bij Verschaeren: "Hij dacht dat hij alles zou moeten missen"

Vrijdagavond hield de wereld even op met draaien voor Yari Verschaeren. De 19-jarige aanvaller zag het even niet meer zitten, want hij dacht een half jaar aan de kant te moeten staan. De opluchting achteraf was des te groter.

"We hopen dat het minder erg is dan we denken", zei Vincent Kompany vrijdagavond. En het was minder erg. Ze dachten bij Anderlecht eerst dat hij een kuitbeenbreuk opgelopen had, maar het was allemaal zacht weefsel dat geraakt was. Het beenvlies gescheurd en de enkelligamenten wat verrokken.

"Het was fantastisch nieuws dat hij niks gebroken had", knikte ook een opgeluchte Kompany. "Hij dacht zelf dat het veel erger zou zijn en dat hij alles zou moeten missen. Ook het EK van komende zomer. Hij heeft geluk, het kon veel erger zijn. (lacht) Hij kan nu de kerstdagen met de familie doorbrengen. Hopelijk is hij in januari terug op training."