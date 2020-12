Knappe tweede plaats voor Lukaku in de verkiezing voor Sportman van het Jaar

De grootste trofee is die van Sportman van het jaar. Door de fantastische prestaties van Wout Van Aert was de winnaar van de trofee al bekend. Opvallend is misschien wel de tweede plaats voor Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku is belangrijker dan ooit voor de Rode Duivels en ook in Italië laat Lukaku elke week zien wat voor een complete spits hij is geworden. Bij Inter Milaan heeft hij in elf wedstrijden al tien keer gescoord en gaf hij twee assists.

Met deze tweede plaats doet de Belgische topspits het beter dan Remco Evenepoel en Kevin De Bruyne.

Niks te beginnen tegen Wout Van Aert

De 26-jarige Van Aert kende fenomenaal jaar met winst in Milaan-Sanremo, de Strade Bianche, twee ritzeges in de Tour de France en tweede plaatsen in de Ronde van Vlaanderen, het WK op de weg en het WK tijdrijden.