Dit zijn voor Hazard, Messi en Ronaldo de drie beste spelers van 2020

Net zoals alle supporters hebben ook de voetballers hun voorkeur wie hun beste speler van het jaar is. Eden Hazard, de smaakmaker van Real Madrid, koos voor een ploegmaat, een landgenoot en een Poolse doelpuntenmachine.

Eden Hazard koos voor zijn 3 beste spelers van 2020 voor landgenoot Kevin De Bruyne van Manchester City. De assistenkoning van de Premier League is Eden Hazard zijn vaste wingman bij de Rode Duivels.

Een ploeggenoot mocht natuurlijk niet ontbreken. De bikkelharde verdediger Sergio Ramos is degene waarvoor Hazard koos. Met in het achterhoofd: "Liever in mijn team dan als tegenstander".

Tot slot mocht een echt doelpuntenmachine niet ontbreken. Hij had voor Romelu Lukaku kunnen gaan maar koos uiteindelijk voor Robert Lewandowski. De man die elk seizoen voor meer dan 20 doelpunten zorgt bij Bayern München.

