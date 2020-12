De Bruyne loodst met vermoedelijk 100ste assist voor City zijn team naar winst tegen nummer 3 uit Premier League

Kevin De Bruyne is nog altijd van goudwaarde voor Manchester City. Dat is dit seizoen moeizaam uit de startblokken geschoten, maar heeft laten zien dat het nog altijd wil meedoen voor de prijzen. Uit bij Southampton, toch de nummer 3 in de stand, won City met 0-1. Met dank aan De Bruyne.

Man City trad aan zonder specifieke diepe spits. Pep Guardiola hield Agüero nog op de bank. Beide teams gingen er vol voor, City was duidelijk wel de ploeg die de meeste kansen kon afdwingen. Scoren deden de bezoekers reeds na een kwartier. Nog geen officiële bevestiging Bernardo Silva gaf de bal op rechts bij De Bruyne. Een ploegmaat voor doel eruit pikken en een voldoende harde voorzet trappen, dat kan De Bruyne als de beste en dat deed de Rode Duivel ook deze keer. Sterling maakte de 0-1. De honderdste assist voor De Bruyne bij City, al is het nog wachten op officiële bevestiging hierover. Er zouden immers ook een paar beslissende passes die leidden tot owngoals tussen zitten. Onze landgenoot krulde zelf nog een wenkende kans in de handen van de thuisdoelman. Ook andere kansen liet City onbenut. De 0-1 bleef op het scorebord staan. In elk geval: KDB was zo weer bepalend, dankzij zijn assist versloeg Manchester City Southampton.