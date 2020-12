Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 17!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Sinan Bolat. Hij pakte meermaals uit met een goede redding op Jan Breydel, goed voor een belangrijke clean sheet en drie punten voor AA Gent op bezoek bij Club Brugge. Een eervolle vermelding is er nog voor Romo, die eigenhandig erger voorkwam voor Leuven tegen Mechelen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Kouassi was heel belangrijk voor KRC Genk en verving Cuesta zonder problemen, bij Gent stond Ngadeu meer dan pal en bij STVV bracht Pol Garcia na een tactische wissel op het halfuur rust.

Middenveld

Op het middenveld was Joachim Van Damme opnieuw dé vereenzelviging van de kracht en sterkte van KV Mechelen. Hij bedankte voor het vertrouwen met ook een doelpunt. Dorsch is de man die al het beste het fysieke spel van Hein Vanhaezebrouck lijkt te verwerken, Heynen was opnieuw prima voor KRC Genk.

Aanval

Op de flanken scoorde Ampomah tegen zijn ex-ploeg Waasland-Beveren zijn eerste voor Antwerp, terwijl Caufriez met een goal en assist aan de Gaverbeek op een positie die de zijne niet was ook zeer belangrijk was. Da Costa was opnieuw het woelwater van Moeskroen, Mrabti scoorde een belangrijk doelpunt voor Malinwa.

Dat levert dan onderstaand elftal op: