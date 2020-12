De overgang van Donny van de Beek naar Manchester United blijkt vooralsnog geen groot succes

Het gaat Donny van de Beek niet voor de wind in Engeland. De Nederlander kon dit seizoen nog niet op veel minuten rekenen en de trainer, Solskjaer, legt uit wat er beter moet.

In september ruilde Donny van de Beek Amsterdam in voor Manchester, maar de overgang van Ajax naar Manchester United is tot op heden nog geen succes.

39 miljoen euro, dat is het bedrag dat United betaalde om van de Beek naar Engeland te krijgen. Er werd veel verwacht van de transfer want in Ajax scheerde van de Beek hoge toppen.

Voor United-trainer Ole Gunnar Solskjaer is Donny van de Beek geen vaste waarde. "'We hebben het vaak moeilijk om de bal in ons bezit te houden. En daardoor is ons speltempo te laag en creëren we te weinig kansen. Het zijn juist die drie zaken (balbezit houden, tempo maken en kansen creëren) waarvoor Van de Beek moet zorgen.

De 23-jarige Nederlander zal geduldig moeten zijn en zal zich moeten blijven bewijzen.