🎥 Serie A: snelste goal ooit voor Milan in de Serie A, AC en Inter winnen na goals van Lukaku en Saelemaekers

In de Serie A staat dit weekend de 13e speeldag op het programma. Torino en Bologna speelden met 1-1 gelijk kort na de middag en om 15u werden er nog vier matchen gespeeld.

Zo kwamen de twee Milanese ploegen in actie. Het Inter van Romelu Lukaku stond tegenover Spezia, terwijl AC Milan Sassuolo in de ogen keek. Bij AC startte Alexis Saelemaekers in de basis.

En de Rode Duivel nam een geweldige start met Milan. Na de aftrap combineerden de Rossoneri recht naar voor en na zeven seconden duwde Leão de 0-1 binnen. Na 12 minuten werd de 0-2 van Calhanoglu geannuleerd, maar dat was slechts uitstel. Saelemaekers scoorde zijn tweede van het seizoen...

Milan won de wedstrijd uiteindelijk met 1-2. Ook Inter mag er drie punten bij schrijven. Lukaku (strafschop) en Hakimi scoorden in de 2-1 zege tegen Spezia.

20/12/2020 12:30 Torino - Bologna 1-1 20/12/2020 15:00 Benevento - Genoa 2-0 20/12/2020 15:00 Cagliari - Udinese 1-1 20/12/2020 15:00 Inter Milaan - Spezia 2-1 20/12/2020 15:00 Sassuolo - AC Milan 1-2 20/12/2020 18:00 Atalanta - AS Roma 4-1 20/12/2020 20:45 Lazio - Napoli 2-0