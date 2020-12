Zondag afscheidsmatch: kassa in Genk wordt weer serieus gespijsd

We konden het vorige week al melden: Joakim Maehle trekt - tot spijt van Marseille - naar Atalanta. Het bestuur van Genk heeft de onderhandelingen zo goed als afgerond en de kassa zal weer rinkelen.

Genk heeft het voorbije decennium al goed verkocht en breekt niet met die traditie. De Deense rechtsback was afgelopen zomer al bijna verkocht aan Marseille, maar in de laatste minuten van de transfermarkt kwam men niet tot een akkoord met Marseille. Met Atalanta lopen de onderhandelingen vlotter. Niet verwonderlijk ook, want Genk deed in het verleden ook al zaken met de Italiaanse subtopper. Ze verkochten eerder Timothy Castagne en Ruslan Malinovskyi aan hen.

Het zou gaan om een bedrag van 11 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot 15 miljoen euro, weet Het Nieuwsblad. Dat betekent dat de match tegen Waasland-Beveren zo goed als zeker zijn afscheidswedstrijd wordt. Afgelopen weekend kwam Maehle niet in actie door een heupblessure.