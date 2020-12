David Alaba kroont zich wederom tot beste voetballer van Oostenrijk

Na vorig seizoen 3 prijzen te hebben gewonnen met Bayern München mag David Alaba nu ook een individuele prijs op zijn schoorsteen plaatsen.

Vorig seizoen won David Alaba met Bayern München de titel, de Duitse beker en tot slot de Champions League door PSG in de finale met 1-0 te verslaan. Het is al de tweede 'treble' is zijn carrière want ook met Bayern München slaagde hij hierin in het het seizoen 2012-2013.

De centrale verdediger van zowel Bayern München als de Oostenrijkse nationale ploeg krijgt ook in zijn thuisland de nodige erkenning. Zo is hij voor de 7de maal uitgeroepen tot Oostenrijks speler van het jaar. Bij David Alaba zal 2020 herinnert worden als een jaar van ongeziene hoogtepunten op professioneel gebied.