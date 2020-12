Geruststellend nieuws voor Moeskroen dat niet hoeft te vrezen voor vertrek van eigenaar

Het nieuws over de verkoop van Lille hoeft dan toch geen slecht nieuws te zijn voor Moeskroen. De club komt via haar website met positief nieuws naar buiten.

Nadat bekend werd gemaakt dat Gérard Lopez, de eigenaar van Royal Excel Moeskroen, Lille verkocht had, ontstond er paniek bij Moeskroen. Via de website van Moeskroen werden de bezorgden gerustgesteld met de boodschap: "Gérard Lopez bevestigt zijn betrokkenheid in het project van Moeskroen".

ℹ️ 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 :



Gérard Lopez confirme son implication dans le projet mouscronnois ✔️



Plus d'informations sur notre site web 💻⤵️

Zakenman Gérard Lopez heeft Lille verkocht aan het bedrijf Kalisto Sporting SARL, een filiaal van investeringsfonds Merlyn Partners van de Nederlander Maarten Petermann.

Lille staat, samen met Lyon, op een gedeelde eerste plaats in de Ligue 1 in Frankrijk.