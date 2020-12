Geen 'Folklore', maar 'Evermore'? Taylor Swift is de absolute heldin van Braziliaanse club door bizarre statistiek, supporters willen nóg meer albums

Taylor Swift is natuurlijk al langer dan vandaag een icoon met heel veel fans en supporters, maar in Brazilië heeft ze inmiddels de status van halfgodin bereikt. Toch bij de supporters van Corinthians.

Corinthians speelde afgelopen nacht een duel tegen Goias in de Braziliaanse competitie. Kenners wisten dat de thuisploeg zeker niet zou gaan verliezen. En zo geschiedde: het team zette een vroege achterstand recht en won met 2-1.

De reden van de overwinning? De goals van Mosquito en Jo, zou je zeggen. Maar in Brazilië hebben ze een andere hoofdverantwoordelijke gevonden. Taylor Swift. Jawel, de 31-jarige Amerikaanse singersongwriter zit er volgens de bijgelovige Brazilianen voor iets tussen.

• Corinthians está INVICTO ANTES e DEPOIS do lançamento de um álbum de estúdio da Taylor Swift pic.twitter.com/p1FjvYsFxM — Timão Dados (@TimaoDados) July 24, 2020

Met dank aan haar album Evermore, dat ze vorige week uitbracht. Haar tweede album al in het moeilijke coronajaar 2020. En wat wil de overlevering: als Swift een album uitbrengt, dan verliest Corinthians niet. Niet de match vóór het album uitkomt, ook niet de match erna.

Swift zit ondertussen aan haar negende studio-album en dus zit Corinthians ook al aan een rijtje van achttien wedstrijden zonder nederlaag (12 zeges, 6 gelijke spelen) over de veertien jaar sinds het debuutalbum van Swift. Toch best opvallend.

Corinthians 🤝 Taylor Swift pic.twitter.com/QsvsWRNHws — SCCP News (@_sccpnews) December 13, 2020

Tegen Goias - hekkensluiter in Brazilië - was dat nog niet zo'n grote prestatie misschien, maar vorige week werd ook de topper tegen Sao Paulo gewonnen door de ploeg die niet eens in zo'n fantastische vorm verkeert de voorbije maanden.

In juli had een supporter het al opgemerkt, daarna volgde nog een zege bij Oeste en nu in december dus ook opnieuw twee zeges. Bij Corinthians hopen ze alvast dat Swift een van de komende weken of maanden nóg een langspeelplaat zal uitbrengen, want ze kunnen nog wel wat zeges gebruiken.