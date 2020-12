Officieel: 17-jarig toptalent dat al volop zijn kans krijgt bij de eerste ploeg, heeft zijn contract verlengd bij Bayer Leverkusen

Bij Bayer Leverkusen maken ze werk van de toekomst. Ze hebben namelijk het contract verlengd van het Duitse toptalent Florian Wirtz. De 17-jarige aanvallende middenvelder is dit seizoen aan het ontbolsteren in de Bundesliga.

Florian Wirtz is één van de revelaties dit seizoen in de Bundesliga. De aanvallende middenvelder is nog maar 17 jaar oud, maar speelde dit seizoen wel al 12 wedstrijden in de Duitse competitie. Daarin was hij goed voor 2 doelpunten en 4 assists. Ook in de Europa League toonde Wirtz zich al met 2 doelpunten in 5 wedstrijden.

Er zullen daardoor ongetwijfeld al enkele Europese topclubs interesse tonen in het toptalent, maar Leverkusen is de andere clubs te snel af. Wirtz heeft namelijk een nieuw contract getekend waardoor hij nu tot 2023 vast ligt bij de Duitse club.