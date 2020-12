Club Brugge gaat hard: 'Gewezen publiekslieveling komt in januari naar Jan Breydel'

Elke maand komt het wel minstens één keertje ter sprake en ook in de maand december komt het dus opnieuw naar boven: een transfer dringt zich op, Club Brugge zou een gegadigde zijn.

Nabil Dirar wordt al maanden en maanden gelinkt aan een terugkeer naar Jan Breydel. Rest de vraag: komt het ervan?

Wat sowieso een zekerheid is: het contract van Nabil Dirar in Turkije loopt in juni af en het is duidelijk dat hij Istanboel in januari mag/moet verlaten.

3 miljoen euro per jaar?

En in de Turkse pers is de eerste ploeg die steevast ter sprake komt dan Club Brugge. Omwille van het verleden.

Maar ook omwille van de gesprekken die er afgelopen zomer zouden geweest zijn tussen de winger van Fenerbahçe en Club Brugge. Rest de vraag: wil blauw-zwart zich wagen aan het avontuur en (een groot deel van) het exuberante loon (3 miljoen euro/jaar) van Dirar overnemen?