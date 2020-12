Leeds-trainer Marcelo Bielsa pakt uit met geweldig initiatief en organiseert loterij voor medewerkers van de club: "Hij wil iedereen betrekken bij het project"

Leeds-trainer Marcelo Bielsa heeft alle medewerkers van de club getrakteerd op een loterij tijdens de feestdagen. Vorig jaar maakten staf, dokters, tuinmannen en administratief personeel kans op een auto als hoofdprijs.

Marcelo Bielsa pakte tijdens de feestdagen uit met een bijzonder mooi initiatief. De trainer van Leeds United bedankte alle medewerkers voor de hulp en organiseerde daarom een loterij. Zowel zijn staf, koks, tuinmannen en administratief personeel ontvingen een uitnoding: "De coach wil iedereen betrekken bij het project van de club", onthulde aanvaller Patrick Bamford in een officiële podcast van de club.

Volgens de aanvaller is het ook niet de eerste keer dat zijn trainer een loterij organiseert voor het personeel. Er viel vorig jaar zelfs een auto te winnen: "Ik wist niets van het initiatief, maar het was fantastisch toen ik het te weten kwam. Vorig jaar was de hoofdprijs een auto. Ik weet niet of Bielsa die zelf heeft gekocht, maar hij is de organisator dus ik denk van wel."

De promovendus maakte dit seizoen al heel wat indruk met aantrekkelijk voetbal. Het staat veertiende in de rangschikking en komt op Boxing Day in actie tegen Burnley.