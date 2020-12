Sinan Bolat kijkt naar de toekomst en stelt zijn persoonlijke doelen: "Ik wil volgende zomer naar het EK"

Sinds de komst van Hein Vanhaezebrouck lijkt de Gentse trein weer op de rails te staan. Vanhaezebrouck heeft de spelers achter zich en ook doelman Sinan Bolat ziet het terug volledig zitten.

In Het Laatste Nieuws steekt Sinan Bolat zijn ambities niet onder stoelen of banken. De 32-jarige Turk wil naar het EK en weet dat goede prestaties bij Gent hem hierbij kunnen helpen.

“Nu dat het EK verplaatst is, wil ik me bij Gent weer in de kijker van de bondscoach spelen. Ik wil volgende zomer écht naar het EK”, aldus Bolat.

Sinan Bolat werd eind augustus met een vrije transfer opgepikt bij Antwerp. In tussentijd keepte hij voor Gent 11 wedstrijden. In deze 11 wedstrijden kreeg hij 16 tegengoals. Bolat behaalde drie clean sheets.

In Gent heeft Bolat nog een contract tot juni 2022.