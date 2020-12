🎥 Wolverhampton-Tottenham: een wedstrijd met leuke herinneringen voor Jan Vertonghen

Tottenham speelt zondagavond op het veld van Wolverhampton. Een wedstrijd waar Jan Vertonghen ongetwijfeld naar zal kijken, want de Rode Duivel, nu actief bij Benfica, scoorde zijn allerlaatste doelpunt voor Tottenham tegen de Wolves.

Eén van de betere wedstrijden dit weekend in de Premier League is het duel tussen het Wolverhampton van Leander Dendoncker en het Tottenham van Toby Alderweireld. Deze wedstrijd zal ook herinneringen oproepen bij Jan Vertonghen.

De Belgische verdediger, die nu aan de slag is bij Benfica, scoorde vorig jaar het openingsdoelpunt in het Molineux Stadium van de Wolves. Het was tevens zijn allerlaatste doelpunt voor Tottenham. Wie weet zorgt het doelpunt van Vertonghen voor inspiratie bij Toby Alderweireld.