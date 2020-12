Kerstactie Pro League: shirt van Lierse-speler brengt voorlopig het meeste op in 1B

De 20-jarige Yentl Van Genechten is populair. Met nog 5 uur te gaan brengt het shirt van de Lierse-speler voorlopig het meeste op in 1B. Zo is er een bod van 1.100 euro op het gesigneerde shirt van onze landgenoot.

De kerstactie van de Pro League loopt vanavond ten einde in 1B. Nog tot 21u kan u bieden op een gesigneerd shirt van uw favoriete speler in 1B. Voorlopig brengt het shirt van Lierse-speler Yentl Van Genechten het meeste op. Zo is er al een bod gebeurd van 1.100 euro op het gesigneerde shirt van Yentl Van Genechten. Op de tweede plaats staat het shirt van Rocha met 415 euro en Engels van Club NXT volgt op de derde plaats met 400 euro. Wees snel! Je hebt nog maar 5u de tijd om op het gesigneerde shirt van je favoriete #1B speler te bieden! ⏰



