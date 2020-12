Smaakmaker van Belgische U21 geniet belangstelling van Ajax en Nice

Mike Trésor Ndayishimiye heeft zich zijn vertrek uit België nog niet beklaagd. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht en is nu steevast basisspeler bij Willem II in de Eredivisie.

Mike Trésor Ndayishimiye is sinds vorig seizoen een basisspeler geworden bij Willem II. De 21-jarige flankaanvaller verliet Anderlecht in 2018 en debuteerde in oktober 2019 bij de Belgische U21.

Zijn progressie blijft niet onopgemerkt. Zo meldt l'Équipe dat Ajax interesse toont in de jonge Belg met roots in Burundi. Ook OGC Nice, een ploeg uit de middenmoot van de Ligue 1, volgt Ndayishimiye.

Vorig seizoen was hij goed voor 5 goals en 3 assists in 20 competitiematchen. Dit jaar is hij de op een na beste assistgever in de Eredivisie met zes stuks achter zijn naam.