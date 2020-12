Vladan Kujovic, ex Club Brugge, krijgt een cadeau uit onverwachte hoek

Vladan Kujovic voormalig doelman van SK Lierse en Club Brugge krijgt een onverwacht cadeau van Lionel Messi. Hij kan het nieuwe jaar al direct goed inzetten!

De marketeers van het Amerikaanse biermerk kwamen een tijdje geleden met idee om elke doelman, die ooit een goal had moeten incasseren van Lionel Messi, te bedanken met enkele flesjes bier, inclusief handtekening van de meester zelve.

Vladan Kujovic, nu keepertrainer bij Lommel SK, kreeg in zijn periode bij Levante ooit 5 doelpunten tegen in een wedstrijd tegen FC Barcelona. Eén van die doelpunten was van Lionel Messi. Zo mag Vladan Kujovic ineens klinken op het nieuwe jaar dankzij Budweiser en Lionel Messi.