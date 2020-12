Zit Neymar in de problemen na eindejaarsfeest met 500 genodigden? Braziliaans gerecht opent onderzoek

Stervoetballer Neymar heeft zich eender deze week flink in de nesten gewerkt. De Braziliaan organiseerde in zijn thuisland een groot eindejaarsfeest en nodigde, ondanks de coronapandemie, maar liefst honderden gasten uit. Het Braziliaanse gerecht opent nu ook een onderzoek.

Neymar kwam deze week in een felle mediastorm terecht. Volgens verschillende Braziliaanse media had de aanvaller van Paris Saint-Germain plannen om in zijn villa een groot eindejaarsfeest van maar liefst 5 volledige dagen te organiseren. Ondanks de coronapandemie zouden er maar liefst 500 genodigden afzakken naar de thuisbasis van de Braziliaanse superster. Het evenementenbureau dat het feest organiseerde beperkt het getal tot 150 gasten.

Het feest lekte al snel uit, ondanks de maatregelen die Neymar had genomen. Zo installeerde hij een geluidsinstallatie om het feestgeluid te beperken. Daarnaast vroeg hij aan de genodigden om hun gsm thuis te laten. Het Braziliaanse gerecht opent nu een onderzoek. Het vraagt aan de voetballer om zo snel mogelijk naar buiten te komen met het aantal genodigden en genomen gezondheidsmaatregelen tegen het coronavirus. De entourage van de Braziliaanse international ontkende eerder al de verhalen over het feest.