'Club Brugge weet van geen ophouden en gaat nu concurrentie aan met Duitse topclub voor jonge aanvaller'

Club Brugge heeft de jacht op een nieuwe titel geopend en wil daartoe zijn kern op meerdere plaatsen versterken.

Naast onder meer Dost en Denswil speuren ze bij Club Brugge naar nog meer nieuwkomers en daarbij zijn ze ook uitgekomen bij een jonge aanvaller.

Ibrahim Mandefu staat namelijk in de belangstelling van blauw-zwart, meent Le Petit Lillois. De 19-jarige winger speelt momenteel vooral bij de B-ploeg van Lille.

Mandefu

Of hij meteen in aanmerking komt voor de A-ploeg van Club Brugge, dan wel eerder een wissel op de toekomst is via Club NXT?

Dat zal nog moeten blijken. Bovendien is er wel de nodige concurrentie, want ook Wolfsburg zou er de speler graag bij willen.