Radja Nainggolan wordt verlost van nachtmerrie en trekt op huurbasis naar Cagliari: "Terug thuis"

Einde nachtmerrie voor Radja Nainggolan bij Inter Milaan. De Belg wordt (opnieuw) uitgeleend aan Cagliari.

De Rode Duivel was overbodig bij Inter Milaan. Hij kreeg geen kansen onder Antonio Conte en moest dus uitkijken voor nieuwe clubs. Hij wordt nu opnieuw uitgeleend tot het einde van het seizoen aan Cagliari. Vorig seizoen was dat ook al het geval. Tussen 2010-2014 brak de 32-jarige Antwerpenaar door bij Cagliari. Daardoor versierde hij een toptransfer naar AS Roma.

Cagliari is dan ook enorm gelukkig om de speler terug te verwelkomen in Sardinië. Het spreekt zelfs over een romantisch liefdesverhal: "Het jongentje veranderde op ons eiland tot een man. Toen hij deze zomer zijn kluisje leegmaakte en terugkeerde naar Milaan hoopte iedereen dat het geen afscheid zou zijn. Hij zal nu opnieuw het nummer 4 dragen!"