Mourinho opent aanval op Premier League: "Dit was gewoonweg onprofessioneel"

Bij Tottenham Hotspur moesten ze geen midweek wedstrijd spelen tegen Fulham. De westrijd werd uitgesteld wegens te veel coronabesmettingen bij de tegenstander. Extra rust in een druk seizoen is leuk, al had Mourinho het graag anders gezien.

Vooral het tijdstip waarop de wedstrijd werd afgelast, stoot de Portugese trainer tegen de borst. Slechts enkele uren voor de aftrap kwam de mededeling dat de wedstrijd niet door zou gaan.

"Ik wil er eigenlijk neit te veel over zeggen, maar het was echt onprofessioneel", zegt hij op de persconferentie daags voor de wedstrijd tegen Leeds United. "Sommigen zeggen dat we blij moeten zijn dat we niet gespeeld hebben, maar dat is niet zo."

"Het zou beter zijn als we dat wat vroeger hadden geweten. Nu hebben we erop getraind, tijd en energie in gestoken. Liever niet spelen en ook weten dat we niet zouden spelen dan dit", klinkt het misnoegd.