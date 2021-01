Arsenal haalt nog eens verwoestend uit en ook Real Madrid doet wat het moet doen

Het werd een mooie winteravond voor Arsenal dat in de neerdwarrelende sneeuwvlokjes nog eens overtuigend kon winnen. Ook Real Madrid kon zijn wedstrijd winnend afsluiten.

Arsenal maakte het zichzelf dit keer niet moeilijker dan nodig. Na een halfuur stond het al 0-2 na goals van Tierney en Saka.

Na de rust kon Lacazette zich nog eens tonen en twee doelpunten bijschrijven op zijn lijstje. Arsenal gaf niet veel kansen weg en hield met 61% balbezit de bal goed in de ploeg. Het werd een verdiende 0-4 overwinning op bezoek bij West Bromwich Albion.

Hazard op de bank

Zidane koos ervoor om Eden Hazard te laten starten op de bank. Na amper 6 minuten kon Eden Hazard zien hoe Lucas Vazquez op aangeven van Marco Asensio de 1-0 op het bord kon zetten.

Het balbezit was voor Celta maar echte kansen creëren lukte nauwelijks. Real Madrid was dan weer wel efficiënt en kwam net na de rust op 2-0. Vazquez en Asensio draaiden de rollen om en zo kon Asensio er 2-0 van maken.

Eden Hazard mocht in minuut 74 zijn opwachting maken. De Belg kwam in de plaats van Marco Asensio. Real Madrid komt met deze overwinning virtueel aan de leiding in La Liga. De Koninklijke telt één punt meer dan Atlético Madrid, dat wel nog drie wedstrijden tegoed heeft.