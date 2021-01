Fulham krijgt virus niet onder controle en moet nog een wedstrijd laten uitstellen

Eerder deze week moest de wedstrijd tussen Tottenham en Fulham uitgesteld worden wegens een uitbraak van het coronavirus bij Fulham. Ook de wedstrijd Fulham-Burnley moet uitgesteld worden.

De wedstrijd tussen Tottenham en Fulham was niet de enige midweekwedstrijd die afgelast werd in Engeland want ook Manchester City moest verstek geven. De wedstrijd van de Citizens tegen Chelsea van dit weekend gaat echter well door, ondanks besmettingen bij City.

Bij Fulham gaat het echter meer en meer de verkeerde kant op. De club van onder meer denis Odoi en Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) moest ook de wedstrijd tegen Burnley van zondag 3 januari laten uitstellen.

Het nieuws zorgt voor meer en meer voorstellen van clubmanagers om de Premier League stil te leggen, maar de Premier League wil daar voorlopig nog niet van weten. "Het aantal besmettingen blijft bij de grote meerderheid van de clubs nog laag", klinkt het.