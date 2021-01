Wordt Internazionale verkocht? Voorzitter is duidelijk

Volgens de Corriere dello Sport reden genoeg om aan te nemen dat de Chinese groep Internazionale wel eens zou verkopen.

Er wordt gezocht naar nieuwe investeerders, klinkt het. Moeten Lukaku en co zich dus zorgen maken over de toekomst?

Wel: de voorzitter van Internazionale ontkent alvast. De club lanceerde een duidelijk statement over de hele zaak. "We ontkennen dit ten stelligste."

📢 | STATEMENT



President Steven Zhang categorically denies reports that refer to a possible sale of the Club 👇https://t.co/aWxjWAD9hZ