Nieuwe mijlpaal maar ook blessure voor Romelu Lukaku: Rode Duivel leidt Inter met straffe stats naar de kop in Serie A

Eens te meer is gebleken hoezeer Romelu Lukaku zijn stempel drukt op de Serie A. Naast het geven van een assist maakte de Belg ook al zijn vijftigste goal voor Inter tegen Crotone. Dat plaatst hem bij de beste aanvallers aller tijden in de Serie A.

Een nieuwe mijlpaal dus voor Lukaku: hij zit aan 50 doelpunten voor Inter. Daarvan maakte hij er 35 in de competitie. Die kaap rondde hij ook nog eens in zijn vijftigste competitiematch. Daarmee is Lukaku één van de spelers die het meest gescoord heeft in zijn eerste vijftig wedstrijden in de Serie A.

Slechts vijf spelers in de geschiedenis deden nog beter en dat zijn allemaal klinkende namen: de beide Ronaldo's, Shevchenko, Milito en Montella. Straffe statistieken dus voor Lukaku, die nu al in een rijtje met de betere aanvallers ooit komt.

Inter kwam eerst overigens op achterstand tegen Crotone, maar Lukaku was betrokken in vier Milanese goals en hielp zijn team zo aan de eerste plaats. Ook zijn spitsbroeder Lautaro stond in de schijnwerpers, die was immers goed voor een hattrick. De eindscore leek wel uit het tennis te komen: 6-2. Enig minpuntje: Lukaku werd vervangen met last aan de dij.