OFFICIEEL: Michael Krmencik is géén speler van Club Brugge meer

Michael Krmencik gaat voor PAOK Saloniki voetballen. Er was voor de aanvaller geen plaats meer sinds de komst van Bas Dost naar Club Brugge. Het gaat om een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen.

Toch opvallend: er staat geen aankoopclausule in het contract. Michael Krmencik keert na het seizoen dus gewoon terug naar Club Brugge. Het is nochtans duidelijk dat er geen toekomst meer is weggelegd voor hem op Olympia.

Krmencik kwam een jaar geleden over van Victoria Pilsen. Hij kon de grote verwachtingen bij Club Brugge op geen enkel moment inlossen. In Griekenland moet hij zich dus in de kijker spelen om deze zomer een transfer te versieren.