Het is dan toch gelukt! Geen coronagevallen meer in Eupen

Eupen was in de maand december een lastige klant voor de kalendercommissie. De Oostkantonners hadden namelijk een uitbraak van het coronavirus in hun kleedkamer en moesten veel wedstrijden laten uitstellen. Maar nu zou iedereen verlost zijn van het virus.

In januari zal Eupen 8 wedstrijden moeten spelen op 25 dagen, een stevige kalender. De wedstrijden van Eupen tegen Racing Genk en Oostende moeten namelijk nog ingehaald worden. Midden december zou er sprake geweest zijn van maar liefst 22 positieve coronatests. Uiteindelijk kon de wedstrijd tegen Club Brugge wel doorgaan aangezien de limiet van 7 spelers niet meer overschreden was. De club laat daags voor de inhaalwedstrijd tegen Racing Genk zelf weten dat het coronavirus uit de kleedkamer is verdreven. Elke speler is beschikbaar, behalve Mamadou Koné die nog geblesseerd is. Dat zal ook nodig zijn volgens speler Knowledge Musona die vindt dat Genk op dit moment "De te kloppen ploeg", is.





Volg Eupen - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (06/01).