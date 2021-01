Ook coach Pep Guardiola laat zich uit over de gaande contractbesprekingen van Rode Duivel Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne heeft nog steeds niet bijgetekend bij Manchester City. De gesprekken lopen nog steeds omtrent zijn contractverbetering. Kevin De Bruyne wil het absolute onderste uit de kan halen, en daardoor is er nog geen zekerheid over zijn toekomst. Maar Pep liet zich alvast uit over de situatie.

Zoals we maandag al meldden, heeft Rode Duivel Kevin De Bruyne (14 wedstrijden en drie goals in de Premier League dit seizoen) een eerste contractsverlenging van Manchester City afgewezen. Dinsdag tijdens een persconferentie sprak de coach van de Citizens, Pep Guardiola, zijn vertrouwen uit over toekomst van de Belgische international, die momenteel tot juni 2023 verbonden is met de Engelse club.

"Ik ben er vrij zeker van dat hij blijft, maar tegelijkertijd moeten we het proces respecteren. Ik weet niet echt hoe de situatie zich ontwikkelt omdat ik niet met Txiki Begiristain (de voetbaldirecteur) heb gesproken. Maar hij weet dat we hem waarderen, niet alleen als speler maar ook als persoon. Hij is erg belangrijk voor de club. Ik maak me dus niet meteen zorgen. Maar uiteindelijk is het zijn beslissing," zei de Spaanse coach.