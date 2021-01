Anderlecht-fans kijken er naar uit, trainers ook onder de indruk: "Enkel Musonda had een gelijkaardige techniek"

De supporters van Anderlecht kijken likkebaardend uit naar het moment dat Rayane Bounida zijn entree op het hoogste niveau kan maken. De 14-jarige balkunstenaar loopt al jaren in het oog met zijn technische kwaliteiten. Jeugdtrainer Mo Ouahbi predikt wel geduld, ondanks dat talent.

Bounida maakt tegenstanders dol met zijn techniek. "De bal is zijn vriend", knikt Mo Ouahbi in la DH. "Technisch gezien heeft hij totale controle met zijn twee voeten. Ik heb nog nooit zo'n begaafde speler hier gezien sinds Charly Musonda. Het talent is er, maar Rayane moet ook begrijpen dat dat alleen niet volstaat.é

"Voor mij is hij de definitie van een Anderlecht-speler. Hij speelt met het hoofd omhoog en heeft een enorm charisma. Hij heeft van niets of niemand schrik."

Maar hij werkt er ook voor. "Hij is er zich bewust van dat het voetbal steeds moeilijker wordt en steeds fysieker. Hij laat de bal sneller los en leest de match goed."