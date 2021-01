Er komt weer voetbal in Roeselare: eersteprovincialer met de naam SK Roeselare-Daisel

Roeselare ging eind vorig seizoen failliet en sindsdien was het stil op Schiervelde. Maar nu komt er dan toch een nieuwe fusieclub: SK Roeselare-Daisel.

Verschillende ouders van jeugdspelers en mensen uit de jeugdwerking van het oude Roeselare hebben een vzw opgericht. Die vzw zocht samen met het stadsbestuur naar een oplossing. Die werd gevonden bij eersteprovincialer VK Dadizele. Beide groeperingen slaan de handen in elkaar en zullen fusieclub SK Roeselare-Daisel vormen, met het stamnummer van VK Dadizele, weet Sporza.

"We zullen Schiervelde niet vol krijgen, want vorig jaar speelden we ook maar voor een paar honderd toeschouwers", maakt voorzitter Bart Allossery zich geen illusies. "Maar iedereen heeft er wel zin in."