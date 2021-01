Anderlecht zoekt club die zomeraanwinst speelminuten kan geven

Anderlecht hoopt de kern de komende weken nog af te slanken. Voor Thelin is er al een oplossing gevonden. Maar ook een zomeraanwinst moet meer speelminuten op zijn teller krijgen.

Omdat de beloftencompetitie nog steeds stilligt en daar niet meteen verandering in lijkt te komen, wil Anderlecht Ilias Takidine bij een Belgische club stallen om er meer ervaring op te doen. Takidine kwam afgelopen zomer over van Genk, maar traint momenteel niet mee met de A-kern.

Daarom willen ze een 1B-club zoeken die hem wel kan gebruiken. Het geloof in hem is niet weg, maar hij moet meer ervaring opdoen in het 'mannenvoetbal'.

Ook voor Sanneh, Vranjes, Zulj en Bakkali wordt een oplossing gezocht. Mogelijk kan Antonio Milic naar het Poolse Lech Poznan, zoals gisteren reeds gemeld.