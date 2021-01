Genk speelt 18-jarig toptalent kwijt aan Schalke 04

Genk is één van zijn toptalenten kwijt. Marouane Balouk, een aanvallende middenvelder, maakte bekend dat hij voor Schalke 04 getekend heeft.

Balouk zette de transfer zelf op Instagram. Twee jaar geleden tekende hij nog zijn eerste contract bij Genk, maar de 18-jarige aanvallende middenvelder koos nu dus voor een avontuur in Gelsenkirchen.

Balouk is een jeugdinternational, maar kreeg nog geen kansen bij het eerste elftal. Bij Schalke wordt dat in de gegeven omstandigheden ook wel moeilijk, want die Köningsblauen konden nog geen match winnen dit seizoen en bengelen met vier punten helemaal onderaan.