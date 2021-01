Atalanta Bergamo aan wederopstanding bezig in Serie A: Josip Ilicic de bepalende factor?

Atalanta Bergamo is aan een wederopstanding bezig in de Serie A. Na een moeilijk seizoensbegin zijn ze nu opnieuw terug te vinden op de vierde plaats. Het zou wel eens te maken kunnen hebben met de comeback van Josip Ilicic, die helemaal terug is en zijn oude vorm aan het terugvinden is.

Josip Ilicic was er op het einde van vorig seizoen en het begin van dit seizoen niet bij. De reden was onduidelijk, maar volgens verschillende media ging het om een depressie. Nu is de Sloveen helemaal terug en we kunnen het ook zien aan de prestaties van Atalanta. Zo verloor Atalanta al niet meer sinds eind november en boekte ze 13 op 15 in haar laatste vijf wedstrijden. Door deze resultaten is de ploeg nu terug te vinden op de vierde plaats in het klassement. Deze middag werd dus met 1-4 gewonnen van Benevento. De score werd geopend door Ilicic, maar Sau zorgde net na de rust voor de gelijkmaker. Geen probleem voor Atalanta, want Toloi, Zapata (op aangeven van Ilicic) en Muriel legde uiteindelijk nog de 1-4 eindstand vast.