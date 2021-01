FA Cup: Everton heeft verlengingen nodig, bekersprookje Chorley duurt voort

Vrijdagavond wipte Liverpool niet zonder slag of stoot de jonkies van Aston Villa uit de FA Cup. Ook zaterdag stond er week bekervoetbal op het programma. Een overzicht van de 'early kick-offs'.

Everton was de enige Premier League-club die in de vroege namiddag aan de bak moest. De Toffees hadden verlengingen nodig tegen Rotherham United, een club uit het Championship. Gezien de overvolle kalender staan er dit jaar geen replays op het programma bij een gelijke stand.

Tosun bracht Everton al snel op voorsprong, maar in de tweede helft maakte Olosunde gelijk. Tosun leek in het slot van de wedstrijd voor de kwalificatie te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Uiteindelijk was het Doucoure die in de eerste verlenging voor het winnende doelpunt zorgde, op aangeven van James Rodriguez.

Sprookje van Chorley

Het bekersprookje van Chorley duurt voort. De amateurs, die uitkomen in de zesde afdeling, wonnen in eigen huis met 2-0 van Derby County. Kanttekening: Door een corona-uitbraak bij Derby County stuurde manager Wayne Rooney noodgedwongen een erg jeugdig elftal -met liefst 14 debutanten- tussen de lijnen.

De spelers van Chorley lieten het allerminst aan hun hart komen. Zij vierden -zoals gewoonllijk- met een collectieve Adele-vertolking.

Uitslagen

Boreham Wood-Milwall: 0-2

Everton-Rotherham United: 2-1 (nv)

Luton Town-Reading: 1-0

Norwich-Coventry: 2-0

Nottigham Forest-Cardiff: 1-0

Chorley-Derby County: 2-0