Hoe Cercle Brugge in nog geen drie maanden tijd afgleed van plaats 6 naar 17

25 november 2020. Cercle Brugge, op dat moment zesde in de rangschikking en een van de revelaties van het seizoensbegin, ontvangt hekkensluiter Moeskroen. De nederlaag tegen de Hurlus leek een accident de parcours voor een frivool voetballend Cercle, maar luidde in realiteit een vrije val in.

Moeskroen boog in de slotfase een 1-0 achterstand om naar een 1-2 overwinning. Het was het begin van de dramatische 3 op 30 die Cercle Brugge aan het optekenen is. Enkel tegen rechtstreekse concurrent Waasland-Beveren werden drie punten behaald.

Voor het overige rijgt Cercle Brugge de nederlagen aaneen, de ene nog pijnlijker dan de andere. Zo kwam de Vereniging in de thuiswedstrijd tegen Charleroi 2-0 voor. De Carolo's klommen ondanks een penaltymisser weer op voorsprong. Cercle leek in extremis een punt af te snoepen door een late gelijkmaker, maar Bruno scoorde alsnog de 3-4.

De laatste twee wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten voor het behoud leverden 0 op 6 op. Tegen Essevee scoorde Dompe in de slotfase, afgelopen weekend werd een voorsprong tegen Eupen in de laatste minuut weggegeven.

Paul Clement

Ondanks de tegenvallende resultaten behoudt de Vereniging het vertrouwen in T1 Paul Clement. Dat de 49-jarige de nodige connecties heeft in Monaco, speelt zeker niet in zijn nadeel. Hoe dan ook blijft er weinig over van het vrank en vrije spel dat Cercle Brugge bij het begin van de competitie toonde.

Cercle is ziek en zal tot het einde van het seizoen moeten knokken voor elk punt en ondertussen bang kijken naar wat de concurrenten doen. Monegaskische hulp tijdens deze wintermercato is dan ook meer dan welkom voor groen-zwart.