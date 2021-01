OFFICIEEL: Ashimeru is van Anderlecht: meteen ook aankoopoptie met vier jaar contract overeengekomen

Majeed Ashimeru is een Anderlecht-speler. De middenvelder wordt in eerste instantie gehuurd van Red Bull Salzburg, maar de club heeft alle intentie om veel langer met hem door te gaan.

Ashimeru wordt gehuurd met een aankoopoptie. Als die gelicht wordt, ligt er al een contract voor vier seizoenen klaar voor de Ghanees van 23. Door de huidige financiële situatie konden ze hem niet meteen overkopen, maar de overnameprijs ligt vast op 2,5 miljoen euro. Dat er al onderhandeld is over een verdere samenwerking toont het geloof in hem aan.

Ashimeru kan op de drie posities op het middenveld uit de voeten, maar is op z'n best als moderne box-to-box. Er was ook interesse van Granada, Bordeaux, Kopenhagen, Midtjylland en FC Köln. "Maar de woorden van Kompany hebben hem overtuigd", laat zijn manager, Zouhair Essikal ons weten.